Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ вечером ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

ВС РФ вечером ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Вооруженные силы Российской Федерации накануне вечером нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии.

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