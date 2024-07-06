В Москве растет популярность падл-тенниса среди любителей активных видов спорта

В Москве набирает популярность активный летний вид спорта - падл-теннис. По данным департамента спорта города, около четырех тысяч горожан уже посетили специально оборудованные корты на площадках "Московские сезоны" в рамках фестиваля "Лето в Москве".
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