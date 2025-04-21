В России выросло число долговых споров с запретом на выезд из страны

Запрет на выезд должников из России по состоянию на январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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