«Сведения в реестре». В России ввели обязательную классификацию объектов в туристической сфере

Совет Федерации принял законопроект об обязательной классификации объектов в туристической сфере. Таким образом, сведения о средствах размещения, горнолыжных трассах, пляжах будут включаться в реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей соответственно.
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