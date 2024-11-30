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«Сведения в реестре». В России ввели обязательную классификацию объектов в туристической сфере

«Сведения в реестре». В России ввели обязательную классификацию объектов в туристической сфере

Совет Федерации принял законопроект об обязательной классификации объектов в туристической сфере. Таким образом, сведения о средствах размещения, горнолыжных трассах, пляжах будут включаться в реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей соответственно.

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