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Новый Nissan Silvia появится в 2028 году: как он будет выглядеть

Компания Nissan продолжает грезить идеей выпуска доступного спортивного автомобиля. И рассматривает в качестве такой машины возрожденную серию Silvia/200SX/240SX, чтобы навязать конкуренцию еще не появившейся Honda Prelude и Toyota GT86.

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