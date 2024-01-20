Политолог Васильев допустил победу Мишель Обамы на президентских выборах в США

20 января исполняется 15 лет со дня инаугурации первого темнокожего президента США - Барака Обамы. Ему удалось покинуть Белый дом с положительным рейтингом после двух полных сроков, чем могут похвастаться далеко не все его коллеги.
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