Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты

Особое внимание было уделено работе наземного и инженерно-технического состава соединения, обеспечивающего подготовку вертолетов и организацию учебно-тренировочных полетов.
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