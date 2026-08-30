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Тезка президента Беларуси из Барнаула поздравил его с днем рождения для личной встречи

Тезка президента Беларуси из Барнаула поздравил его с днем рождения для личной встречи

Барнаулец мечтает познакомиться с белорусским лидером, и ради этого снял видеопоздравление Барнаулец по имени Александр Лукашенко поздравил своего тезку — президента Белоруссии — с 72-м днем рождения.

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