Infobox
Сайт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Infobox

1 подписчик

День жен-мироносиц – 2025: душевные и трогательные картинки

День жен-мироносиц – 2025: душевные и трогательные картинки

Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает День жен-мироносиц. В эту знаменательную дату вспоминают о главных последовательницах Иисуса Христа, которые одними из первых пришли к гробнице Спасителя после распятия, чтобы помазать его тело ароматическим маслом — миром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх