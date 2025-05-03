День жен-мироносиц – 2025: душевные и трогательные картинки

Ежегодно во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает День жен-мироносиц. В эту знаменательную дату вспоминают о главных последовательницах Иисуса Христа, которые одними из первых пришли к гробнице Спасителя после распятия, чтобы помазать его тело ароматическим маслом — миром.