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«Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля

«Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля

Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выствки-форума «Россия».

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