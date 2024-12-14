Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Стоп. Тетерборо, Ньюарк, Ла Гардиа, имени Кеннеди. Это четыре аэропорта, привязанных ко Нью-Йорку и обслуживающих оны...В Нью-Йорке заяви...
  • Валерий Протасов
    Надо помнить.«Хуже вражды с ан...
  • Модест
    Так бравурно, что от звуков фанфар уши заложило. А потом читаешь, что жестокие бои в Курской области и в Шебекино от ...«Шишки» из НАТО в...

Андрей Ильницкий. Антихрист как технология

Андрей Ильницкий. Антихрист как технология

«Мы имеем непобедимого союзника— благодать Духа, потому что мынаучены такому искусству, чтоможем ратоборствовать не слюдьми только, но и с демонами»Иоанн Златоуст, СвятительВ статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх