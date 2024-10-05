На ЮБК разрабатывают новый травяной сбор лекарственного назначения Крымские ученые планируют культивировать лекарственное растение с острова Цейлон — отвар пол-палы, который помогает при заболеваниях почек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии