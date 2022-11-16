Депутат Морозов заявил, что Трамп способен формировать «альтернативную международную повестку»

Депутат Госдумы Олег Морозов утром в среду, 16 ноября, выразил мнение, что если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту президента США, то он в тот или иной момент устанет от украинской темы.
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