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Депутат Морозов заявил, что Трамп способен формировать «альтернативную международную повестку»

Депутат Морозов заявил, что Трамп способен формировать «альтернативную международную повестку»

Депутат Госдумы Олег Морозов утром в среду, 16 ноября, выразил мнение, что если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту президента США, то он в тот или иной момент устанет от украинской темы.

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