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Царьград

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Окно пассажирского вертолёта вылетело во время полёта в Красноярском крае

Окно пассажирского вертолёта вылетело во время полёта в Красноярском крае

На борту Ми-8 находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.Окно пассажирского вертолёта Ми-8 компании "Арт Авиа" вылетело во время полёта в Красноярском крае.

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