Окно пассажирского вертолёта вылетело во время полёта в Красноярском крае

На борту Ми-8 находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.Окно пассажирского вертолёта Ми-8 компании "Арт Авиа" вылетело во время полёта в Красноярском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Блюдо под назван...
- Ушёл в 26 лет. На...
- ВБ Депутат Роднина —...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым