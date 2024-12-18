Абонемент на платную парковку возле омского ТК «Терминал» будет стоить 3000 рублей. Час стоянки обойдется в 50 рублей.
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Абонемент на платную парковку возле омского ТК «Терминал» будет стоить 3000 рублей. Час стоянки обойдется в 50 рублей.