США требуют помощи партнеров НАТО в ликвидации МУС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на закрытой встрече с послами альянса потребовал от союзников выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в Международном уголовном суде (МУС).
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