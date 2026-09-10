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США требуют помощи партнеров НАТО в ликвидации МУС

США требуют помощи партнеров НАТО в ликвидации МУС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на закрытой встрече с послами альянса потребовал от союзников выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в Международном уголовном суде (МУС).

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