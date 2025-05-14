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Сергунина: Russpass собрал 50 тысяч предложений для туристов

Сергунина: Russpass собрал 50 тысяч предложений для туристов

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Туристический сервис Russpass на сегодня представляет уже 50 тысяч предложений для путешественников по России, около трети из них предназначены для гостей столицы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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