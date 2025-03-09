🔥 В Севастополе на пожаре в частном доме погибла женщина Пожар случился в ночь на 9 марта в садоводческом товариществе «Ветеран».
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🔥 В Севастополе на пожаре в частном доме погибла женщина Пожар случился в ночь на 9 марта в садоводческом товариществе «Ветеран».