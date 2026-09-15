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Татар-информ

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«Кринж», «вайб» и «краш»: какие слова больше всего раздражают россиян

«Кринж», «вайб» и «краш»: какие слова больше всего раздражают россиян

Слово «кринж» оказалось самым раздражающим для россиян. В целом наибольшее неприятие у участников опроса вызывают жаргонизмы и сленг.

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