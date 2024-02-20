Родители под Оренбургом заставили сына и дочь выпрыгнуть из окна

Родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна в Оренбургской области, чтобы избежать проверки комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), сообщила пресс-служба Тюльганского районного суда.
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