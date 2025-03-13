В Омской области несанкционированные свалки занимают почти 70 гектаров. По данным регионального Россельхознадзора, в регионе сейчас 18 неликвидированных свалок.
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В Омской области несанкционированные свалки занимают почти 70 гектаров. По данным регионального Россельхознадзора, в регионе сейчас 18 неликвидированных свалок.