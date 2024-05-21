Как выглядела дача столичного коммерсанта 120 лет назад?

В продолжение серии "Дома с привидениями" показываю дачу из поселка Прибытково.Во время съемок своего фотопроекта в предыдущие годы удалось побывать во многих населенных пунктах Ленинградской области, но Прибытково тогда в планах не значилось.
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