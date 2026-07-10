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«Роналду поедет на Евро‑28, к сожалению. Криштиану думает, что он лучший игрок мира и должен играть 90 минут». Агент Барбоза о форварде сборной Португалии

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что Криштиану Роналду будет в составе сборной Португалии на чемпионате Европы в 2028 году.

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