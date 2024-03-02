Падение беспилотника в Санкт Петербурге 2 марта: что произошло

В Петербурге упал беспилотник. Рассказываем, что произошло 2 марта 2024 года.Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который, по предварительным данным, столкнулся с жилым домом на Пискаревском проспекте.