Бывший замдиректора Национального оператора научно-исследовательского флота обвиняется в краже 41 миллиона рублей

Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государственного заказа. Бывший исполняющий обязанности директора научной организации, занимающейся строительством и модернизацией подведомственного Минобрнауки России научно-исследовательского флота, завысил исполнение плана госпрограммы в целях личной выгоды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.