Что не увидели русские, разглядели китайцы: Шаг Путина - "это намеренная пощёчина" США

Президент России одним решением в рамках пресс-конференции послал Западу важный сигнал. Интересный случай, произошедший во время общения Путина с журналистами, фактически продемонстрировал чёткую внешнеполитическую позицию Москвы.
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