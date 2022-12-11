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Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Гризманн – 3-й, Ливакович – 4-й

Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Гризманн – 3-й, Ливакович – 4-й

Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022. В нем, как и в предыдущей версии рейтинга, лидирует нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

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