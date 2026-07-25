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Пятый канал

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Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие городской экономики и создание комфортной среды для жителей и гостей столицы.

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