Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие городской экономики и создание комфортной среды для жителей и гостей столицы.
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