Берни Экклстоун: Формула 1 — это уже не гонки

Tortoise MediaБывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун жёстко раскритиковал систему судейства в современном чемпионате мира, заявив, что штрафы неоправданно жестокие, что мешает пилотам вести борьбу за позиции.
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