Итак, решение строить крейсера по типу «Баян» было принято. Однако, в отличие от крейсеров типа «Богатырь» или «Жемчуг», серию которых можно было бы продолжить хоть завтра, для строительства «Баянов» следовало получить чертежи у «Форж э Шантье».