Англосаксы отличаются жёсткостью стратегического планирование и крайне редко меняют свои планы...

Театр абсурда
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Театр абсурда

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ВСУ не могут не наступать. Хозяин не позволит. Коллеги пишут, что варианта не наступать для Киева сейчас нет, поскольку именно наступлением (вернее, его успешностью) гарантировалось получение зарубежной финансовой и военной помощи.

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