В обращении к генпрокурору общественники указывают на антигосударственный контекст кино и трактовку темы веры Общероссийская организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал "Холод": в нем усматривают признаки дискредитации органов власти.