В обращении к генпрокурору общественники указывают на антигосударственный контекст кино и трактовку темы веры Общероссийская организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал "Холод": в нем усматривают признаки дискредитации органов власти.
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