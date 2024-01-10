Станцию метро «Спортивная» откроют ко Дню города-2024 в Новосибирске

Разрешение на строительство 14-ой станции метро продлили в конце декабря 2023 года. Как сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии, разрешение на строительство новой станции подземки в Новосибирске выдано 26 сентября 2018 года.
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