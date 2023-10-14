Haas потребовался дополнительный гараж в Остине

Haas потребовался дополнительный гараж в ОстинеLAT Images / HaasВ преддверии Гран При США команда Haas арендовала гаражное помещение за пределами автодрома для складирования новинок, сообщил немецкий Auto Motor und Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии