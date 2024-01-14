Михаил Зарезин Это ещё не конец, [12.01.2024 15:26] Причина, по которой Р. Сунак (первый индус во главе метрополии) приехал в Киев, вовсе не в поддержке В.
Провожала на разбой бабушка пирата
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Зеля - сволочь. Поддерживаем Хуситов в борьбе с Наглоскунсами.
Ответить
21 час.
Борис Леонтьев
По поводу визита Р. Сунака. Вот ведь что интересно, наёмники во всех странах не признаются их гражданами. А тут премьер-министр приезжает за телами погибших. Такой официоз может означать только одно, что премьер приехал за телами тех, кто ОФИЦИАЛЬНО является кадрывыми военными Великобритании. Ну а это в свою очередь означает, что Великобритания официально уже воюет против России, используя для этого свои вооружённые силы.
Ответить
16 час.
Евгений МакЛауд
Когда силуанов и его сожопники заявляют о том, что у пенсионеров пенсии надо отобрать ибо жрут много, то это не бред обкуренного?? А про лепшего друга путина чубайса забыли?? Ну вымрут 30 миллионов, ну так рынок. так что в говне и те и эти и ублюдки одинаково.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии