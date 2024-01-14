Провожала на разбой бабушка пирата

Борис Леонтьев

По поводу визита Р. Сунака. Вот ведь что интересно, наёмники во всех странах не признаются их гражданами. А тут премьер-министр приезжает за телами погибших. Такой официоз может означать только одно, что премьер приехал за телами тех, кто ОФИЦИАЛЬНО является кадрывыми военными Великобритании. Ну а это в свою очередь означает, что Великобритания официально уже воюет против России, используя для этого свои вооружённые силы.