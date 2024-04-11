Искаженный путь Аллы Пугачевой: от Примадонны до кандидата в иноагенты Елена ГалицкаяСреди ярких звезд российской эстрады высится имя Аллы Пугачевой, чья жизнь, словно сюжет хитовой песни, полна неожиданных поворотов и впечатляющих достижений.