ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Наталия
    И будут прилизанные чистенькие мальчики и подкрашенные, причесанные по моде барышни модельной внешности  в наглаженны...Врагов не надо...
  • Юрий Солдаткин
    Минбезобраз рулит.Врагов не надо...
  • ninikooo Митусова
    А что хорошего можно ждать от этих недоумков- Кравцова и Любимовой?! Только какой- нибудь бред! Это же явные враги на...Врагов не надо...

А вот это уже стыдоба. Россия перевала $5 млн WADA. И там ждут еще

А вот это уже стыдоба. Россия перевала $5 млн WADA. И там ждут еще

Как вы относитесь к тем шести теннисистам, которых Международная федерация тенниса допустила до Олимпиады в Париже? Притом, что еще трое наших от такого "допущения" отказались сами.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Страна должна знать своих &quot;Хероев&quot;.
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4 час.
Геннадий Сытник
12 минут назад пукнул в другой теме. По-моему обвинил Путина в &quot;марше справедливости&quot;.
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3 час.
лл
лина любимцева
Позор!!! Ни самоуважения нет, ни тем более гордости. Или и гордиться нечем?...
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2 час.

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