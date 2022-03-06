В Кемеровской области сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с наступающим женским днем

В рамках акции «Цветы для автоледи» автоинспекторы ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу поздравили жительниц города, обратившихся за получением государственных услуг по линии ГИБДД, с Международным женским днем.

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