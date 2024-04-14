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Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»

«Решения по Софье Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны.

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