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Опровергнуто существование реликтов в Солнечной системе

Опровергнуто существование реликтов в Солнечной системе

Ученые из Университета Оклахомы провели исследование, посвященное природе двойных систем объектов пояса Койпера, и опровергли гипотезу, что сверхширокие двойные системы являются реликтами древней Солнечной системы.

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