В Солонешенском районе Алтая судебные приставы приостановили деятельность золотодобытчиков

Прокурору через суд удалось запретить артелям геологические изыскания, разведку и добычу полезных ископаемых В Солонешенском районе Алтайского края приставы временно приостановили работу двух золотодобывающих артелей до окончательного решения суда.
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