Южная Корея: ВВП упал на 0,2% в I квартале 2025 года на фоне снижений расходов

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократилась на 0,2%, вопреки прогнозам аналитиков. Основные факторы: снижение потребительских и госрасходов, уменьшение инвестиций, падение экспорта и импорта.
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