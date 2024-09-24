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Царьград

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Ситуация на фронте приняла новый поворот. Эксперт из США не стал жалеть Киев: "Больше нет вариантов что-либо изменить"

Ситуация на фронте приняла новый поворот. Эксперт из США не стал жалеть Киев: "Больше нет вариантов что-либо изменить"

Эксперт из США сказал правду о ситуации на фронте, которая приняла новый поворот. Жалеть Киев он не стал: "Больше нет вариантов что-либо изменить".

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