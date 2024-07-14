Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кто из немцев уважал русских, а кто — нет

Кто из немцев уважал русских, а кто — нет

1. Карл Маркс русских категорически не любил. Вот что он пишет про Россию в книге «Разоблачения дипломатической истории 18-го века»:Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А этот на портрете кто, спросили у кандидата в члены КПСС? Кандидат долго всматривался в портрет, может Дарвин? Да ты что? Это же Карл Маркс!! Да? Надо же как оброс, даже не узнать!
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16 час.
в
венедиктплюхин
Русофобия, это - смертельная болезнь и.иотов.
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2 час.

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