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Победим с «Надеждой». Софья Алфёрова: Мы все должны объединиться

Победим с «Надеждой». Софья Алфёрова: Мы все должны объединиться

Региональная организация инвалидов «Надежда» отправляет очередную посылку для наших бойцов. Тёплые шерстяные носки, связанные заботливыми руками салехардских женщин, ими же сшитые балаклавы, нижнее и постельное бельё, подушки.

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