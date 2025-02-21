AODES Snowcross 1000 – конкурент BRP или не заслуживает внимания?

Снегоходный сезон в Москве так и не стартовал, но это не повод откладывать долгожданный тест-драйв! Алексей Кузнецов с YouTube-канала «Журнал Мотоэксперт» отправляется в Пермь, где компания «Формула 7» предоставляет на испытания новую серию утилитарных снегоходов AODES Snowcross 1000.
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