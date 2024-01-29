Экс-агент ФБР Роули: ситуация на границе США может перерасти в серьезный кризис

Бывшая специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис.
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