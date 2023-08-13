«Дело не в новой войне»: Эксперт объяснил, что произойдет в случае заморозки конфликта на Украине

Член движения «Русский союз» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что произойдет в случае заморозки конфликта на Украине.
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