ANI: ВС Индии вновь обвинили Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Сухопутные силы Индии утверждают, что армия Пакистана в очередной раз нарушила режим прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщило информационное агентство ANI.
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