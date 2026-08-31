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Воронежские новости

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Росприроднадзор выявил нарушения на полигоне в Россошанском районе

Предприятие систематически превышало допустимые объёмы складирования мусора на объекте. Кроме того, в официальных отчетах компании обнаружены недостоверные сведения о выбросах загрязняющих веществ, а также ошибки при расчёте платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

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